بمدينة الألف مئذنة..ثنائي يستكشفان الجمال المنسي لروح القاهرة التاريخية

2022/09/07 | 15:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توثق هذه السلسلة من الصور، عبر منصة تدعى "بلو كايرو" "Blue Cairo"، مشاهد آسره لمآذان القاهرة التاريخية، بهدف التعريف بالتطور التي شهدته عمارة المساجد بالعاصمة المصرية على مر الزمان.

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