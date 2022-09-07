شاهد بالفيديو.. هل تتراجع صادرات النفط العراقي بسبب الاحتجاجات؟

2022/09/07 | 15:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RiQNilSEI3g

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