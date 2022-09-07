صالح يبحث مع الحكيم ترسيخ الاستقرار وتطورات العملية السياسية

2022/09/07 | 15:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم

الاربعاء، مع رئيس تيار الحكمة عمار

الحكيم تطورات العملية السياسية وضرورة

الترسيخ الاستقرار في البلد.

وذكر مكتب رئيس الجمهورية في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "

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