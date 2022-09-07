بشأن التعيينات.. الخدمة الاتحادي يوجه دعوة للاوائل وحملة الشهادات العليا

2022/09/07 | 15:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم

الاربعاء، دعوة للأوائل وحملة الشهادات

العليا بشان تعيينات قانون الامن

الغذائي.

وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "استنادا الى ما جاء في

الأمر الديواني ر

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