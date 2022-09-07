حول ميثاق اتحاد علماء المسلمين (1) 

2022/09/07 | 16:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عام 2004 أسس الدكتور، يوسف القرضاوي، كيانا تحت إسم "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" وظل يترأسه حتى عام 2014 حيث تم استبداله بالدكتور أحمد الريسوني، الذي تقدم باستقالته من رئاسة الإتحاد الشهر الماضي في أعقاب تصريحات مثيرة للجدل حول علاقة بلده المغرب بالجزائر وموريتانيا.

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