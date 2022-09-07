2022/09/07 | 16:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني علق القيادي في الكتلة الصدرية المستقيلة غايب العميري ، اليوم الأربعاء ، على النقطة الثالثة من قرار المحكمة الاتحادية العليا.وقال العميري في حديث لـ/المركز الخبري الوطني/، إن”النقطة ثالثا من قرار المحكمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العميري معلقا على قرار الاتحادية: على البرلمان حل نفسه وفق المبررات المركز الخبري الوطني.

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