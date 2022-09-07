لعنة «أبطال أوروبا» تطيح بـ«توخيل» من تدريب تشيلسي

2022/09/07 | 16:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جاء قرار نادي تشيلسي الإنجليزي، الأربعاء، إقالة مدربه الألماني توماس توخيل مفاجئاً للجميع، رغم الهزيمة أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي 1- صفر، الأربعاء، في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.كما جاء القرار غير متوافق مع توقعات وأمنيات توخيل نفسه، الذي قال بعد إحرازه النجمة الثانية للفريق اللندني في دوري أبطال أوروبا، إن التتويج باللقب ضمن له البقاء لفترة طويلة في ستامفورد بريدج.وأرجع النادي قرار الانفصال عن المدرب، الذي أحرز له نجمته الثانية في دوري أبطال أوروبا، إلى سوء النتائج في مطلع الموسم الجديد، بعد الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات الصيفية.

روبرتو دي ماتيو

وأعادت الحادثة إلى الأذهان إقالة تشيلسي لمدربه الإيطالي روبرتو دي ماتيو قبل 10 أعوام، بعد فترة قصيرة من إحرازه اللقب الأول للنادي في دوري أبطال أوروبا.وجاءت الإقالة يومها بعد خسارة الفريق أمام يوفنتوس صفر-3 في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، حيث أكد النادي أن القرار جاء بعد العروض الأخيرة المخيبة للفريق.

المركز السادس

ويحتل البلوز، حالياً، المركز السادس في الدوري الممتاز بعد ثلاثة انتصارات، وتعادل وخسارتين.ووصل توخيل الى تشلسي في يناير 2021 خلفاً لفرانك لامبارد، وقاد الفريق بعد أشهر فقط الى لقب دوري الأبطال على حساب مانشستر سيتي في النهائي.وكان توخيل (49 عاماً) مرتبطًا بعقد مع النادي حتى 2024 وهو يرحل بعد أن أنفقت الإدارة في الصيف قرابة 300 مليون يورو لضم لاعبين جدد أمثال رحيم ستيرلينغ، الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ، الفرنسي ويسلي فوفونا والسنغالي خاليدو كوليبالي.لكن يبدو أن الخسارة في زغرب الثلاثاء كانت قاتلة بالنسبة للمالك الجديد الأمريكي تود بويلي.

المالكون الجدد

وقال تشيلسي في بيان إقالة توخيل: «بعد 100 يوم على تولي المجموعة المالكة الجديدة إدارة النادي، ومع استمرارها في العمل الجاد للمضي قدماً، يعتقد المالكون الجدد أن هذا هو الوقت المناسب لإجراء هذه الخطوة».ويتعين على تشيلسي إيجاد مدرب جديد علماً بأنه يحل على فولهام في الدوري الممتاز السبت، قبل أن يستقبل سالزبورغ النمساوي في الجولة الثانية من دوري الأبطال، الأربعاء المقبل.قال في البيان «سيتولى الجهاز الفني في تشيلسي مسؤولية الفريق للتدريب والتحضير لمبارياتنا القادمة علماً بأن النادي يتحرك بسرعة لتعيين مدرب جديد».

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