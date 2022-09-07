«الأحمر» يسيطر على أداء معظم الأسواق الخليجية

2022/09/07 | 16:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، الأربعاء، وسط مخاوف تتعلق بالركود الاقتصادي العالمي، وتراجع أسعار النفط.وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.40% إلى 3382.31 نقطة وسط تداولات بـ303.232 مليون درهم، في المقابل، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.63% إلى 9714.39 نقطة وسط تداولات بـ1.38 مليار درهم.وتراجع المؤشر السعودي بنسبة 1.03% إلى 11871 نقطة وسط تداولات بـ5.334 مليار ريال.وأغلقت بورصة الكويت الثلاثاء على انخفاض، حيث تراجع مؤشر السوق الأول 0.5% ومؤشر السوق العام 0.54%، كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 0.7%.



وبلغت قيمة التداولات 47.6 مليون دينار والأسهم المتداولة نحو 245.6 مليون سهم.وانخفض مؤشر الأسهم في قطر بنسبة 0.77% إلى 12955 نقطة وسط تداولات بـ569.758 مليون ريال.وتراجع مؤشر الأسهم في سوق مسقط بنسبة 0.49% إلى 4522 نقطة وسط تداولات بـ1.475 مليون ريال.وارتفع مؤشر الأسهم في البحرين بنسبة 0.21% إلى 1924 نقطة وسط تداولات بـ577.141 ألف دينار بحريني

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