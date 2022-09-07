فريق طبي ينجح بأستخراج عظم دجاج من خلف القلب لمريض سبعيني في النجف

2022/09/07 | 16:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتقرر اجراء عملية فتح صدر طارئة.

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