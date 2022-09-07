القبض على عدد من تجار المخدرات في بغداد

2022/09/07 | 16:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأربعاء، عن القاء القبض على 8 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في بغداد.وقالت المديرية في بيان، انه “بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية، تمكنت مفارز المديرية من القاء القبض على (8) متهمين في بغداد، وضبطت بحوزتهم (155) حبة مخدرة من المؤثرات العقلية، ومادة الكريستال المخدرة”.

وأضافت انه “تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين 28 و 32 مخدرات، لينالوا جزاءهم العادل”.

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