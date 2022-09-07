عبدالرزاق حمدالله يعود.. اتحاد جدة يعلن عن تطور حاسم بشأن عقوبة اللاعب المغربي

2022/09/07 | 16:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعليق عقوبة مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد موافقة مركز التحكيم الرياضي على ذلك، مؤكدا أن اللاعب سيكون قادرا على مشاركة مع الفريق الأول

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