بعد انتخاب ليز تراس.. 14 إمرأة يشغلن منصب الرئيس أو رئيس الوزراء في القارة العجوز

2022/09/07 | 16:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء انتخاب ليز تراس (47 عاما)، رئيسة جديدة لوزراء بريطانيا، ليرفع عدد السيدات التي يحكمن أوربا الى 14 امرأة يشغلن حاليا منصب الرئيس أو رئيسة للوزراء في القارة العجوز.

وتوصف تراس بأنها “حرباء سياسية”، مع تأريخ من الآراء المتغيرة، مثلما تحولت من راديكالية تطالب بإلغاء الملكية إلى حاملة علم الجناح اليميني في حزب المحافظين المشكك في أوربا.

نساء يحكمن أوربا

*ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا

*إليزابيث بورن ثاني رئيسة وزراء في فرنسا

*كاتالين نوفاك أول رئيسة للمجر

*سانا مارين أصغر رئيسة وزراء في العالم (فنلندا)

*كريستي كالجولايد رئيسة لدولة إستونيا

*كاجا كلاس أول إمرأة تتولى رئاسة الوزراء في إستونيا

*إنغريدا سيمونيت رئيسة للوزراء في ليتوانيا

*كاترينا ساكيلاروبولو أول رئيسة لليونان

*زوزانا كابوتوفا أول رئيسة لسلوفاكيا

*سالومي زورابيشفيلي رئيسة جورجيا

*ماغدالينا أندرسون أول رئيسة وزراء في السويد

*كاترين ياكوبسدوتير رئيسة وزراء أيسلندا

*فيوزا عثماني رئيسة كوسوفو

*ميت فريدريكسن أصغر رئيسة وزراء في الدنمارك

المؤسسات تحكم

أستاذ علم الاجتماع السياسي، سعيد صادق، قال إنه في أوربا الحكم يرتبط بمؤسسات وليس أفرادا، ومؤخرا، أصبحت النساء تتمتعن بنفوذ كبير أكثر من أى وقت مضى، وفتح المجال أمامهن للعمل فى مجالات مهمة، ومنحن الحرية الكاملة فى معظم دول العالم، خاصة بعد إثباتهن قدرتهن على المنافسة فى مختلف الاختصاصات.

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