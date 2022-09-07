جامعة ميسان تنظّم حملة كبيرة لتقديم الدعم اللوجستي لزوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)

2022/09/07 | 16:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظّم قسم الانشطة الطلابية في جامعة ميسان، حملة كبيرة لتقديم الدعم اللوجستي لزوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) ، بمشاركة مختلف تشكيلات الجامعة وكلياتها العلمية والانسانية.

وأوضح اعلام الجامعة أن “هذه الحملة جاءت تزامنا مع الاعداد الكبيرة للزائرين الوافدين عبر منفذ الشيب الحدودي، وتضمنت تقديم مختلف المتطلبات الضرورية لزوار الامام الحسين (عليه السلام) من وسائل النقل والطعام والمفارز الطبية ووسائل التعفير الصحي”.

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