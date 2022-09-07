إيران تطلق

2022/09/07 | 17:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطلق القوات البرية التابعة للجيش

الإيراني، اليوم الأربعاء، مناورات

عسكرية تستمر لمدة يومين في مدينة نصر

آباد بمحافظة أصفهان، وسط إيران.

وستكون هذه المناورات تحت عنوان

”اقتدار 2022“.

وقال العميد كريم

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