الكاظمي وبلاسخارت يبحثان حالة الانسداد السياسي (فيديو)

2022/09/07 | 17:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف

الاعمال مصطفى الكاظمي مع الممثلة

الخاصة لبعثة الأمم المتحدة في العراق

جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الأربعاء،

حالة الانسداد السياسي التي يشهدها

البلد.

وقال المكتب ا

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