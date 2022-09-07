تعرف على أكثر الدول العربية امتلاكاً للذهب.. السعودية في الصدارة

2022/09/07 | 17:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: كشفت إحصائيات مجلس الذهب العالمي، أن احتياطيات البنوك المركزية بالعالم من المعدن الأصفر، بلغت 35.393 ألف طن بنهاية يوليو 2022.وتصدرت القائمة الولايات المتحدة الأمريكية بكمية 8133.5 طن تمثل 66.9% من احتياطيات البنك المركزي …

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