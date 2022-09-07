2022/09/07 | 17:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، بيانًا عن تقريره السنوي للاستقرار المالي الخاص لعام 2021.وذكر بيان للبنك المركزي ان "التقرير السنوي للاستقرار المالي الخاص بعام 2021 ضمَّ مجموعة من المؤشرات المالية والنقدية التي تعكس أداء …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي العراقي يصدر بيانًا بشأن تقريره السنوي للاستقرار المالي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي العراقي يصدر بيانًا بشأن تقريره السنوي للاستقرار المالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).