2022/09/07 | 17:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TVt9O7X-ITg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرئيس مسعود البارزاني يستقبل وفد من وزارة الخارجية الامريكية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرئيس مسعود البارزاني يستقبل وفد من وزارة الخارجية الامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).