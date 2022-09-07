المحكمة الاتحادية العراقية ترد دعوى حل البرلمان والتيار الصدري يطالب باعتقال المالكي

2022/09/07 | 17:31 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردّت المحكمة الاتحادية العراقية دعوى حل مجلس النواب التي تقدم بها التيار الصدري، قائلة إن حل المجلس ليس من اختصاصها، أما التيار فطالب القضاء بالتحقيق مع زعيم كتلة دولة القانون على خلفية تسريبات.

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