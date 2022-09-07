2022/09/07 | 17:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: رجح عضو في ائتلاف دولة القانون، الأربعاء 09/07/2022، عقد جلسة لمجلس النواب قبل الزيارة...

ظهرت المقالة ترجيحات بعقد جلسة البرلمان قبل زيارة الأربعين أولاً على المسلة.

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