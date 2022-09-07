بارزاني: وجود القوانين لتوزيع العائدات النفطية المفتاح لحل مشاكل العراق

2022/09/07 | 17:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الأربعاء 09/07/2022، أن وجود قوانين لتوزيع العائدات وللنفط...

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