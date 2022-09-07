كربلاء ترجح بوصول أعداد زوار الاربعين لأكثر من 20 مليونًا

2022/09/07 | 17:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / رجح محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، اليوم الأربعاء، ان يبلغ عدد زوار اربعينية الإمام الحسين أكثر من 20 مليون زائر.وقال لخطابي في مؤتمر صحفي تابعته إيرث نيوز، “نتوقع أن يبلغ عدد زوار اربعينية الإمام الحسين من داخل وخارج العراق 20 مليون زائر”.

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