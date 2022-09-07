التربية تنشر قائمة بأهم التغييرات التي طرأت على المناهج الدراسية

2022/09/07 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نشرت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، قائمة بأهم التغييرات التي طرأت على المناهج الدراسية بعد إلغاء نظام تنويع التعليم والعودة الى النظام الثانوي المعول به سابقاً.وقالت الوزارة في تنويه رسمي إنه “بالنسبة لبقية المناهج الدراسية فتعتمد كما كانت عليه في العام السابق”.

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