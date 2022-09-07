التربية تصدر توجيهاً لمديرياتها بشأن الطلبة المؤهلين في الاختبارات التنافسية

2022/09/07 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه وزير التربية، علي حميد الدليمي، اليوم الأربعاء، مديرياته العامة في بغداد والمحافظات، بإعداد خطة منظمة لاستيعاب الطلبة المؤهلين كافة الذين خاضوا الاختبار التنافسي للقبول في مدارس المتميزين والمتفوقين للعام الدراسي 2022 – 2023.وقالت الوزارة في بيان، إن الدليمي “شدد على المديريات العامة للتربية في المحافظات بضرورة العمل الجاد على استيعاب جميع الطلبة المؤهلين في تلك الاختبارات بما متوفر لهم من مدارس للمتفوقين والمتميزين ضمن نفس المديرية”.

وأكدت الوزارة، “عدم وجود أي جهة او صفحة مخولة بالحديث عن قبول الطلبة من عدمه، داعيةً الجميع الى أخذ الأخبار والقرارات من المصادر الرسمية للوزارة حصراً”.

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