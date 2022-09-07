أول تعليق قانوني على رد المحكمة الاتحادية دعوى حل البرلمان العراقي - عاجل

2022/09/07 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، على قرار المحكمة الاتحادية بشأن قضية حل مجلس النواب، مبينا ان القرار القى بالكرة مجددا على البرلمان لاتخاذ القرار.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية نأت بنفسها والقت الكرة بلعب البرلمان لحل نفسه بنفسه لأن الدستور العراقي رسم آلية حل البرلمان عند عدم قيامه بالواجبات المرسومة له وهذا ما اكدته الفقرة ٣ من الدستور".

وأضاف ان "قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم للسلطات كافة وفق المادة ٩٤ من الدستور وغير قابل للاستئناف والطعن والتمييز".

وتابع التميمي ان "الحل القضائي انتهى وأصبحت الكرة في ملعب البرلمان بحل نفسه فقط، عن طريق طلب من ثلث الأعضاء وموافقة الاغلبية المطلقة".

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