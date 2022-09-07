التربية تنشر قائمة بالتغييرات التي طرأت على المناهج الدراسية

2022/09/07 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادنشرت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، قائمة بالتغييرات التي طرأت على المناهج الدراسية.وتنشر (بغداد اليوم)، قائمة بالمناهج المتغيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتي شملت بعض المناهج للصف الرابع الإعدادي والخامس بفرعيه العلمي والأدبي.فيما يلي نص القائمة:

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