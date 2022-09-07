توجيه من التربية إلى مديرياتها يخص الطلبة

2022/09/07 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، توجيها إلى مديرياتها يخص الطلبة.

وقال إعلام التربية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "وزير التربية علي الدليمي وجه المديريات العامة للتربية بإعداد خطة لاستيعاب الطلبة المؤهلين كافة في الاختبارات التنافسية وضمان حصولهم على المقاعد الدراسية".

وأضاف ان "الخطة تشمل استيعاب الطلبة المؤهلين كافة الذين خاضوا الاختبار التنافسي للقبول في مدارس المتميزين والمتفوقين للعام الدراسي 2022 – 2023".

وشدد وزير التربية بحسب البيان على "المديريات العامة للتربية في المحافظات بضرورة العمل الجاد على استيعاب جميع الطلبة المؤهلين في تلك الاختبارات بما متوفر لهم من مدارس للمتفوقين والمتميزين ضمن نفس المديرية".

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