2022/09/07 | 18:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الخارجيَّة،اليوم الاربعاء،عن اطلاق مشروع منظومة “استعلام” لمتابعة سير المعاملات المنجزة الخاصة بالمواطنين.وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/”برعاية وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وبتوجيه ومتابعة مباشرة من قبل وكيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجيَّة تطلق مشروع منظومة “استعلام” لمتابعة معاملات المواطنين المنجزة المركز الخبري الوطني.

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