عشرات اللاجئين الإيزيديين عالقون على أبواب مخيم في اليونان

2022/09/07 | 18:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ نحو أسبوعين ينام 120 أيزيديا في الشارع بعد أن رُفض السماح لهم بدخول مخيم سيريس شمال اليونان حيث يقيم مئات الايزيديين، كما ذكر أفراد في المجموعة.

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