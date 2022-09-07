التربية تنشر قائمة بأهم تغييرات المناهج الدراسية

2022/09/07 | 18:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واعنشرت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، قائمة بأهم التغييرات التي طرأت على المناهج الدراسية بعد إلغاء نظام تنويع التعليم والعودة الى النظام الثانوي المعمول به سابقاً.وقالت الوزارة في تنويه رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "بالنسبة لبقية المناهج الدراسية فتعتمد كما كانت عليه في العام السابق".





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