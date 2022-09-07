شرطة النجف توضح حقيقة اعتقال عصابة سرقة إيرانية

2022/09/07 | 18:27 - المصدر: السومرية نيوز

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فندت مديرية شرطة النجف الاشرف، اليوم الأربعاء، مزاعم تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي حول اعتقال عصابة سرقة إيرانية بالجرم المشهود.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الخبر المنشور والمتداول حول اعتقال عصابة سرقة إيرانية وبالجرم المشهود مزيفاً وكاذباً".وأشارت إلى أن "الغاية منه الاساءة الى الزائرين من جمهورية ايران الإسلامية"، داعية إلى "توخي الدقة والحذر من مروجي الاشاعات الكاذبة التي تستهدف زائري اربعينية الأمام الحسين عليه السلام"، مشددة على أن "الأجهزة الأمنية ستتعامل بشدة مع هؤلاء وفق القانون".

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