الخطابي: نتوقع دخول اكثر من 20 مليون زائر الى كربلاء

2022/09/07 | 18:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستعدادات الأمنية بدأت بشكل مبكر هذا العام.

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