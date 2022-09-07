المرشحون لتدريب تشيلسي بعد إقالة توماس توخيل.. وهذه قيمة فسخ عقد غراهام بوتر

2022/09/07 | 18:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إقالة مدربه الألماني، توماس توخيل، بدأ تشيلسي في رحلة البحث عن مدرب جديد للفريق، ويبدو أن المدرب الإنجليزي، غراهام بوتر، هو الخيار الأول للإدارة الأمريكية التي يقودها رجل الأعمال، تود بويلي،

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