2022/09/07 | 18:40 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تتابعون حلقة جديدة من برنامج عالمكشوف | حفر عميقة بعمق فساد المسؤولين في شارع التاجي..) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تتابعون حلقة جديدة من برنامج عالمكشوف | حفر عميقة بعمق فساد المسؤولين في شارع التاجي..) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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