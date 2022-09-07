بالقوائم.. التربية تنشر قائمة بالتغييرات للمناهج الدراسية

2022/09/07 | 18:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، قائمة بأهم التغييرات التي طرأت على المناهج الدراسية بعد إلغاء نظام تنويع التعليم والعودة الى النظام الثانوي المعمول به سابقاً.

وقالت الوزارة في تنويه رسمي تلقته الوكالة المركزية وتابعته “خبر برس” (واخ) إنه “بالنسبة لبقية المناهج الدراسية فتعتمد كما كانت عليه في العام السابق”.

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