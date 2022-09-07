2022/09/07 | 18:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة دهوك، اليوم الاربعاء، مقتل شخص وإصابة آخر وفرار ثالث خلال مطاردة مسلحة بعد محاولتهم قتل فتاة في المدينة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، المقدم هيمن سليمان، في مؤتمر صحفي، ان “مركز شرطة مجمع شاريا تلقى بلاغا من فتاة تعرضت لتهديد بالقتل من قبل ثلاثة أشخاص”.

وبيّن ان “مفارز الشرطة قامت بمتابعة المهددين لمنع اقتراف جريمة قتل الفتاة، إلا أنهم لم يسلموا أنفسهم وحاولوا الفرار وجرى تبادل لإطلاق النار، ما أدى الى مقتل شخص وإصابة آخر في سيارة كانت تقل المتهمين الثلاثة”.

واشار سليمان الى “تشكيل لجنة برئاسة مدير شرطة سميل وضباطاً مختصين للتحقيق في الحادث”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فشل محاولة قتل فتاة بعد تعرضها للتهديد من ثلاثة أشخاص في محافظة دهوك) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فشل محاولة قتل فتاة بعد تعرضها للتهديد من ثلاثة أشخاص في محافظة دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).