بالصور.. نجم اليونايتد الشاب يغيب عن تشكيلة المنتخب الوطني.. وهذه هي الأسباب

2022/09/07 | 18:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الجهاز الإداري للمنتخب العراقي، اليوم الأربعاء، الأسباب الحقيقية لعدم التحاق لاعب مانشستر يونايتد زيدان إقبال ومهاجم وايكومب ويندرز الإنجليزي علي الحمادي، بالمنتخب العراقي الذي تنتظره مشاركة دولية في بطولة الأردن الرباعية.

وقال مهدي كريم ، المدير الإداري للمنتخب العراقي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهازين الإداري والفني، اليوم الأربعاء إن “اعتذار لاعب مانشستر يونايتد زيدان إقبال، كان من أجل التركيز مع ناديه، وسينضم للمُنتخب الوطني بعد بطولة الأردن الودية وتحديداً في لقاء المكسيك الودي”.

وأضاف “أما المهاجم علي الحمادي اعتذر أيضا، بسبب ارتباطه مع ناديه وايكومب ويندرز الإنجليزي، الذي يملك مباراتين مُهمتين في نفس الفترة التي تنطلق فيها بطولة الأردن في الـ 23 من سبتمبر/ أيلول الجاري”.

شنيشل يعتمد على المواهب

من جانبه قال راضي شنيشل، مدرب المنتخب العراقي خلال المؤتمر الصحفي إن “خطة عمل الاتحاد العراقي، هي الاعتماد على المواهب الشابة لخدمة أسود الرافدين في 2026 أو 2030، لذلك لا فائدة من الاعتماد على لاعبين كبار السن في بطولة الأردن الرباعية”.

وواصل “لا يمكن أن نتطور لو بقينا نلعب 100 سنة مع المنتخبات المجاورة، يجب أن نكسر هذا الحاجز، وأن نلعب ضد منتخبات كبيرة حتى لو انتهت هذه المباريات بالخسارة”.

وأوضح شنيشل “يجب التعامل بصبر مع العراقيين المحترفين في الخارج لأنهم من بيئة وثقافة مختلفة”.

وزاد أن “اللاعب الذي تتوفر فيه صفات النجومية ويلعب بأندية كبيرة، يعد ثروة ويجب مسامحة اللاعبين في حال عدم رغبتهم بالحضور، وسوف أمنح الفرصة لهم مستقبلا”.

واستطرد “لم تكن لدي رغبة قوية لقيادة المنتخب الأول في بطولة الأردن، لكن نظراً لعدم تواجد مدرب في الفترة الحالية، قررت الموافقة وعدم التنصل من المسؤولية الوطنية”.

وبين شنيشل “عقدي مع المنتخب الأولمبي العراقي يمتد لـ 3 سنوات، وهدفي بلوغ أولمبياد باريس 2024”.

الجهاز الفني المساعد

وأعلن اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر التقديمي للجهاز الفني للمنتخب الأولمبي العراقي عن الجهاز الفني المساعد للمدير الفني راضي شنيشل.

وتم اعتماد نزار اشرف ، مساعداً للمدرب ، وسبق له أن عمل مع شنيشل في بطولة آسيا عام 2015، التي أقيمت في استراليا، وأحرز فيها اسود الرافدين المركز الرابع.

واختار شنيشل، مدرب حراس المرمى صالح حميد، للعمل معه مجدداً، بعد أن شارك معه في عدة استحقاقات سابقة، على صعيد المنتخب الأولمبي في تصفيات أولمبياد لندن، وأيضاً مع الأندية المحلية وآخرها الموسم الماضي بنادي القوة الجوية.

وتم تعيين المدرب الشاب إسماعيل سليم، كمعد بدني، وتعد هذه أول مهمة وطنية له مع المنتخبات العراقية.

واختير عبد الأمير ناجي، محللاً فنياً، ويعد من الأسماء البارزة في هذا المجال ، وسبق له العمل مع نادي الزوراء وخاض عدة محطات احترافية مع الأندية البحرينية أبرزها الرفاع والبسيتين والمحرق.

كما تم الإبقاء على محمد عماد زبير، منسقاً إعلامياً للمنتخب الأول، بعد نجاح عمله في المرحلة الماضية، ويعد زبير من الطاقات الاعلامية الشابة، التي برزت أثناء مشاركة العراق بكأس العرب بالدوحة، وتصفيات كأس العالم الأخيرة.

يذكر أن المدرب راضي شنيشل، سيستلم مهمة قيادة المنتخب الأول بشكل مؤقت إلى حين التعاقد مع مدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة.

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