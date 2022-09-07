المالية النيابية: 15 الف تعيين جديد ضمن قانون الامن الغذائي

2022/09/07 | 19:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حسمت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء 09/07/2022، الجدل فيما بخص أطلاق الدرجات الوظيفية وتثبيت العقود...

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