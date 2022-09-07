2022/09/07 | 19:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اثار قرار المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء 09/07/2022، برد دعوى التيار الصدري بشأن حل مجلس...

ظهرت المقالة الاتحادية ترمي كرة حل البرلمان على الأحزاب والصدريون يعتبرونه “إطاريا” أولاً على المسلة.

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