التغيرات المناخية.. خريف حار في أبرد منطقة بالعالم

2022/09/07 | 19:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكر خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يوم الثاني من أيلول الحالي في نصف الكرة الأرضية الشمالي، كان بداية الخريف، لكنه جاء خاليا من الطقس اللطيف المعتدل الذي يمتاز به هذا الفصل عن باقي فصول السنة.وتوقع الخبراء أنه “سيكون من الصعب هذا العام ملامسة درجات حرارة باردة”.ووصلت تركيزات الغازات الدفيئة ومستويات البحار العالمية والمحتوى الحراري للمحيطات إلى مستويات قياسية في عام 2021، وفقا لتقرير حالة المناخ السنوي الثاني والثلاثين، الذي يوفر التحديث الأكثر شمولا لمؤشرات مناخ الأرض.تغير المناخوكشفت بيانات التقرير أن “هناك أدلة علمية مقنعة على مخاطر تغير المناخ، حسبما يقول ريك سبينراد، مدير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي”NOAA”.وأضاف، “مع تعرض العديد من المجتمعات للفيضانات التي استمرت 1000 عام والجفاف الاستثنائي والحرارة التاريخية هذا العام، فإن خطر أزمة المناخ ليس تهديدا مستقبليا فحسب، بل يتوجب التصدي له اليوم وبناء أمم جاهزة للتكيف مع تداعياته الصعبة”.من جانبه، قال المدير التنفيذي المساعد للجمعية الأميركية للأرصاد الجوية بول هيغينز “يوفر التقرير الدولي لحالة المناخ لعام 2021 AMS الصادر حديثا، مفاهيم علمية للنظام المناخي الحالي وتأثيره على الشعوب”.وشملت نتائج التقرير أن “الغازات الدفيئة على الأرض في 2 ايلول الجاري، أول أيام الخريف في نصف الكرة الشمالي، هي الأعلى على الإطلاق”.وارتفعت التركيزات الرئيسية لتلك الغازات في الغلاف الجوي، ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز، مرة أخرى إلى مستويات قياسية جديدة خلال 2021.وكان المتوسط العالمي السنوي لتركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي 414.7 جزءا في المليون، وهو أكبر بمقدار 2.3 جزء في المليون عن عام 2020، وكان هذا هو أعلى قياسا في سجلات الرصد الحديثة وكذلك الأعلى في آخر مليون سنة على الأقل، بناءً على سجلات المناخ القديم.حرارة الأرضويضيف التقرير أن “درجة حرارة الأرض تواصل الارتفاع، وتشير مجموعة من التحليلات العلمية إلى أن درجات حرارة سطح الأرض السنوية كانت 0.38-0.50 درجة فهرنهايت (0.21-0.28 درجة مئوية) أعلى من متوسط 1991-2020، وهذا يضع عام 2021 بين السنوات الست الأكثر دفئا منذ أن بدأت السجلات في منتصف إلى أواخر القرن التاسع عشر، ويبين أن السنوات السبع الماضية (2015-2021) كانت هي الأكثر دفئا على الإطلاق”.وزاد متوسط درجة حرارة سطح الأرض بمعدل (0.08-0.09 درجة مئوية) لكل عقد منذ بدء حفظ السجلات وبمعدل يزيد على الضعف منذ عام 1981 (0.18-0.20 درجة مئوية)، لكل عقد منذ عام 1981، وفقا لمجموعة من التحليلات العلمية التي تضمنها التقرير.حرارة المحيطاتوينبه التقرير الأميركي أن “حرارة المحيطات ومستوى سطح البحر العالمي اليوم هما الأعلى على الإطلاق بسبب الغازات الدفيئة وعوامل أخرى، واستمرت درجات الحرارة العالمية للمحيطات في الارتفاع إلى عمق أكثر من 6000 قدم، مسجلة مستويات قياسية جديدة في عام 2021”.وللسنة العاشرة على التوالي، ارتفع متوسط سطح البحر العالمي إلى مستوى قياسي جديد وبلغ نحو 3.8 بوصات، وهو أعلى من متوسط 1993، العام الذي يمثل بداية سجل قياس القمر الصناعي لمستوى مياه البحر.

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