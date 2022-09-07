الصدر يقدم أربعة اطروحات جديدة

2022/09/07 | 19:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، أربع أطروحات جديدة.أطروحات الصدر، نشرها عبر تويتر، وكما أدناه:

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