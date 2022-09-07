الإطار يرفع مطالبه إلى الحلبوسي بعد رد دعوى حل البرلمان- عاجل

2022/09/07 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادطالب النائب عن الاطار التنسيقي رفيق الصالحي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بإعادة جلسات مجلس النواب بشكل فوري بعد رد دعوى حله من قبل المحكمة الاتحادية العليا.وقال الصالحي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مطالب بالإسراع بعودة جلسات مجلس النواب، فلا يوجد أي مبرر لبقاء المجلس معطل، خصوصاً بعد رفض المحكمة الاتحادية حل البرلمان، كونه ليس ضمن صلاحياتها".وبين ان "الحلبوسي عطل البرلمان لاجندات سياسية وهو مطالب بإعادة المجلس لاكمال النواب في مهامهم التشريعية والرقابية، وعدم بقاء البلاد بلا مؤسسة تشريعية في ظل حكومة تصريف اعمال يومية لا تملك صلاحيات كاملة".

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