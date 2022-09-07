أطروحات جديدة من الصدر

2022/09/07 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، أربع أطروحات جديدة، مستشهدا بثورة الإمام الحسين عليه السلام.

وقال الصدر في تغريدة تلقتها (بغداد اليوم) ان "الأطروحة الكاملة والدولة العادلة لن تتم إلا بوجود الإمام الحسين عليه السلام".

أدناه نص التغريدة:

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