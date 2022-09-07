مصدر يكشف كواليس استبدال مهام صالح والكاظمي وسبب سفر الأخير لأمريكا- عاجل

2022/09/07 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، عن سبب سفر رئيس الحكومة الى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام المقبلة.

وقال المقرب من الكاظمي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ(بغداد اليوم) ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيتوجه يوم (22) من الشهر الحالي الى الولايات المتحدة الامريكية، من أجل المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بديلاً عن رئيس الجمهورية برهم صالح".

وبين ان "سفر الكاظمي بدل صالح جاء بالاتفاق فيما بينها حتى يناقش الكاظمي مع قادة دول العالم المشهد السياسي العراقي هناك ومعرفة وجهة نظر المجتمع الدولي من الخلاف السياسي العراقي، ومخاطر هذا الخلاف على وضع العراق امام المجتمع الدولي".

وأضاف ان "سفر الكاظمي الى الولايات المتحدة الامريكية، ليس له أي علاقة بقضية الاحتجاجات الشعبية المرتقبة بعد انتهاء زيارة الأربعين فوقت السفر محدد منذ فترة طويلة وليس الان".

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