أسعار النفط تهبط أكثر من 4 دولارات خلال 24 ساعة

2022/09/07 | 19:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعهبطت أسعار النفط، أكثر من 4 دولارات للبرميل خلال 24 ساعة فقط، مقتربة من حاجز الـ 88 دولاراً.ووسعت العقود الآجلة لخام برنت خسائرها مسجلة 88.39 دولارا للبرميل، بعد ساعات من بلوغها ما دون الـ 90 دولاراً لأول مرة منذ شباط الماضي.وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأميركي 4 دولارات أيضاً مسجلة 82.72 دولارا للبرميل.





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