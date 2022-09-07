2022/09/07 | 19:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني حسمت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الأربعاء ، الجدل فيما بخص أطلاق الدرجات الوظيفية وتثبيت العقود من خلال الموازنة العامة.وقال كوجر في تصريح لـ/المركز الخبري الوطني/، إن “قانون الامن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابة تحسم الجدل بشأن الدرجات الوظيفية: تطلق من الحكومة المقبلة حصراً المركز الخبري الوطني.

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