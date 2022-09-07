2022/09/07 | 19:45 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: r1Vd8btFxyg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حمد الله المصري يجمع الكتب منذ 50 عاماً و يحلم بإنشاء مكتبته في إحدى قرى #مصر | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حمد الله المصري يجمع الكتب منذ 50 عاماً و يحلم بإنشاء مكتبته في إحدى قرى #مصر | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).