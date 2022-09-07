إمرأة أمريكية تلقي حتفها إثر هجوم سمكة قرش بجزر الباهاما

2022/09/07 | 19:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقيت إمرأة أمريكية تبلغ من العمر 58 عاما حتفها، في هجوم سمكة قرش بجزر الباهاما، أمس الثلاثاء، حسبما قالت الشرطة.

وفي التفاصيل كانت المرأة وأسرتها، على متن سفينة سياحية، يزورون جزيرة نيو بروفيدنس في اليوم الذي حجزوا به نزهة قصيرة.

وقال رئيس شرطة جزر الباهاما الملكية كريسلين سكيبينجز: حجزت المرأة وعائلتها جولة للغطس في المياه قبالة جرين كاي، على بعد نصف ميل تقريبًا شمال غرب جزيرة روز آيلاند الخاصة، بالقرب من ناسو.

وأثناء وجودها في الماء، ورد أن عائلة المرأة شاهدت سمكة قرش الثور تهاجمها، وتمكن أفراد الأسرة وموظفو شركة الرحلات من إنقاذ المرأة وإحضارها إلى نيو بروفيدنس البر الرئيسي وقد عانت المرأة من إصابات في أطرافها العلوية، لتعلن بعدها خدمات الطوارئ الطبية وفاتها.

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