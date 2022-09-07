2022/09/07 | 19:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EbZ_1OiioPA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أول معتمر عراقي يصل السعودية بعد 30 عاماً من الانقطاع) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أول معتمر عراقي يصل السعودية بعد 30 عاماً من الانقطاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).