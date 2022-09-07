2022/09/07 | 19:50 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأنبار.. الحشد يعثر على نفق يتخذه عناصر داعش مضافة لهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/07 | 19:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في الأنبار.. الحشد يعثر على نفق يتخذه عناصر داعش مضافة لهم) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في الأنبار.. الحشد يعثر على نفق يتخذه عناصر داعش مضافة لهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).